"Мы на дне": Лидер обороны сборной Германии прокомментировал провал на ЧМ-2018

Защитник «Баварии» и сборной Германии Жером Боатенг после вылета своей команды на стадии группового этапа чемпионата мира заявил, что ему жаль фанатов, которые поддерживали его команду. Об этом он написал в Instagram:

«Такое несчастье... Чемпионат мира-2018 оказался не таким, как мы ожидали. Я все еще сержусь и разочарован, и в то же время мне жаль всех фанатов, которые поддерживали нас на стадионе, дома перед телевизорами и в фан-зонах. Мы действительно не вошли в этот турнир. У нас были шансы, и мы старались показывать свою игру, но это не сработало. Четыре года назад мы были на вершине мира, а теперь - на дне. Наступили такие дни в жизни футболиста, которым никто не завидует. Но это жизнь. Все, что я могу сказать, это спасибо нашим болельщикам, которые всегда нас поддерживают. Мы проанализируем, что пошло не так, и продолжим работать, как всегда. Я обещаю, что мы вернемся!»

Напомним, сборная Бельгии пробилась в плей-офф с первого места в своей группе благодаря победе над Англией (1:0).