Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 29.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЧМ-2018: результаты всех матчей 28 июня
ЧМ-2018: результаты всех матчей 28 июня
Новости: Баскетбол: Украина проиграла Турции в отборе на ЧМ-2019
Баскетбол: Украина проиграла Турции в отборе на ЧМ-2019
Новости: Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Новости: ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
X

Милан готовит грандиозный трансфер

Чиро Иммобиле
08:31 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Форвард Лацио Чиро Иммобиле в ближайшее время станет игроком Милан

Иммобиле уже дал свое согласие на этот трансфер не зависимо от того, будет ли Милан выступать в Лиге Европы, или нет. По условиям контракта, который форварду предлагают Россонери, он будет зарабатывать больше, чем зарабатывал в Лацио.

Агент футболиста вчера провел встречу со спортивным директором Милана Массимилиано Мирабелли.

28-летний Чиро Иммобиле является воспитанником Ювентуса, помимо которого выступал за целый ряд клубов, в том числе Дженоа, Торино, дортмундскую Боруссию, Севилью и Лацио. В футболке римского клуба Иммобиле выступает с июля 2016 года. Всего за два сезона в составе Лацио форвард сыграл 88 матчей и забил 67 голов. По итогам прошлого сезона он стал лучшим бомбардиром Серии А и Лиги Европы.

Также Иммобиле сыграл 32 матча и забил 7 голов за сборную Италии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, ФК Лацио, Футбол, Чиро Иммобиле.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Яркие моменты суперматча ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии (Фото)

Яркие моменты суперматча ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии (Фото)
Горячая аргентинка Антонела Кавальери - девушка звезды сборной Аргентины (Фото)

Горячая аргентинка Антонела Кавальери - девушка звезды сборной Аргентины (Фото)
Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания

Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания
Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)

Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Форвард Туниса стал автором 2500-го гола в истории чемпионатов мира Футбол. "Челси" отправит Бога в Италию ЧМ-2018: результаты всех матчей 28 июня

Последние новости

Замкомандующего ДШВ Украины ударили ножом Галактики-спутники Млечного Пути могут доказать существование темной материи Смех до боли в животе: строительные, дизайнерские провалы и изобретения с народа
Сегодня читают в спорте
01 Потрясающий гол Янузая, который принес Бельгии победу над Англией (Видео)
02 Сборная Германии обратилась к своим болельщикам после вылета с ЧМ-2018
03 ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
04 Стало известно, где продолжит карьеру Зинченко
05 Мальдини назвал лучшего игрока в мире
Новости сегодня
09:27 Экс-игрок Реала стал одноклубником Коноплянки
09:21 Минрегион подготовил новый план реконструкции старых хрущевок в Украине
09:20 Именные звезды на Аллее славы получат Энн Хэтэуэй и Дэниел Крэйг
09:18 Маникюр 2018: стильные идеи дизайна ногтей из Instagram (Фото)
09:18 Вулкан Агунг на Бали выбросил облако пепла
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Новости: ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
Новости: Помпео собирается в КНДР
Помпео собирается в КНДР
Новости: Рецепт дня: летний тарт из черной смородины
Рецепт дня: летний тарт из черной смородины
Добавить комментарий
0