Милан готовит грандиозный трансфер

Иммобиле уже дал свое согласие на этот трансфер не зависимо от того, будет ли Милан выступать в Лиге Европы, или нет. По условиям контракта, который форварду предлагают Россонери, он будет зарабатывать больше, чем зарабатывал в Лацио.

Агент футболиста вчера провел встречу со спортивным директором Милана Массимилиано Мирабелли.

28-летний Чиро Иммобиле является воспитанником Ювентуса, помимо которого выступал за целый ряд клубов, в том числе Дженоа, Торино, дортмундскую Боруссию, Севилью и Лацио. В футболке римского клуба Иммобиле выступает с июля 2016 года. Всего за два сезона в составе Лацио форвард сыграл 88 матчей и забил 67 голов. По итогам прошлого сезона он стал лучшим бомбардиром Серии А и Лиги Европы.

Также Иммобиле сыграл 32 матча и забил 7 голов за сборную Италии.