Кан назвал худших игроков сборной Германии на ЧМ-2018

Немецкий голкипер Оливер Кан высказался о выступлениях родной сборной на ЧМ-2018 и дальнейших решениях, которые нужно принять руководству.

“Германия заслужила вылететь с турнира. Игроки не продемонстрировали необходимой отдачи. Им не хватало единства, а игра команды была чересчур статичной.

Для меня главными разочарованиями стали Хедира и Озил. В первом матче они были незаметны, во втором – остались в запасе. В среду им вновь дали шанс, но ни один из них им не воспользовался. Это одни из самых опытных игроков, но, тем не менее, они провалились по многим показателям.

У немецкого футбольного союза впереди много работы. Нужно определиться, на каких игроков полагаться в будущем. Это разочарование случилось после сезона, в котором упал и уровень Бундеслиги. Наши клубы слабо выступили в еврокубках, поэтому провал на чемпионате мира нельзя назвать неудачей, национальная команда не была в хорошей форме”, – цитирует Кана The Sun.