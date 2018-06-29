Спортдир Боруссии - о трансферной саге вокруг Ярмоленко

На днях в СМИ появилась информация, что Шмели получили по Ярмоленко два предложения – от Эвертона и Фенербахче.

Цорк это опроверг, но детализировать позицию клуба относительно возможной продажи украинца не стал.

«На данный момент у нас нет ни единого предложения по трансферу Ярмоленко, которое можно было бы обсудить», — цитирует функционера Kicker.

28-летний Андрей Ярмоленко перебрался в Боруссию прошлым летом из Динамо за 25 миллионов евро и с тех пор провел за Шмелей 26 матчей (6 голов, 6 голевых передач) во всех турнирах.

При этом почти всю вторую половину сезона украинец не играл, а проходил реабилитацию после травмы, после чего в СМИ и появились слухи о его возможной продаже.