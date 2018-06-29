Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 29.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЧМ-2018: результаты всех матчей 28 июня
ЧМ-2018: результаты всех матчей 28 июня
Новости: Баскетбол: Украина проиграла Турции в отборе на ЧМ-2019
Баскетбол: Украина проиграла Турции в отборе на ЧМ-2019
Новости: Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Новости: ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
X

Спортдир Боруссии - о трансферной саге вокруг Ярмоленко

Андрей Ярмоленко
09:59 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Спортивный директор Боруссии Дортмунд Михаэль Цорк опроверг переговоры о продаже украинского форварда Андрея Ярмоленко.

На днях в СМИ появилась информация, что Шмели получили по Ярмоленко два предложения – от Эвертона и Фенербахче.

Цорк это опроверг, но детализировать позицию клуба относительно возможной продажи украинца не стал.

«На данный момент у нас нет ни единого предложения по трансферу Ярмоленко, которое можно было бы обсудить», — цитирует функционера Kicker.

28-летний Андрей Ярмоленко перебрался в Боруссию прошлым летом из Динамо за 25 миллионов евро и с тех пор провел за Шмелей 26 матчей (6 голов, 6 голевых передач) во всех турнирах.

При этом почти всю вторую половину сезона украинец не играл, а проходил реабилитацию после травмы, после чего в СМИ и появились слухи о его возможной продаже.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Михаэль Цорк, Новости футбола, ФК Боруссия Д, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Яркие моменты суперматча ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии (Фото)

Яркие моменты суперматча ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии (Фото)
Горячая аргентинка Антонела Кавальери - девушка звезды сборной Аргентины (Фото)

Горячая аргентинка Антонела Кавальери - девушка звезды сборной Аргентины (Фото)
Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания

Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания
Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)

Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Агент Ярмоленко - о трансферных слухах вокруг форварда сборной Украины Потрясающий гол Янузая, который принес Бельгии победу над Англией (Видео) Сборная Германии обратилась к своим болельщикам после вылета с ЧМ-2018

Последние новости

Настя Каменских удивила своей фигурой Очаровательные снимки красивых мам и их маленьких копий (Фото) Штаб ООС: Противник стреляет из крупных калибров, погибли 4 украинских военных
Сегодня читают в спорте
01 Потрясающий гол Янузая, который принес Бельгии победу над Англией (Видео)
02 Сборная Германии обратилась к своим болельщикам после вылета с ЧМ-2018
03 ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
04 Стало известно, где продолжит карьеру Зинченко
05 Агент Ярмоленко - о трансферных слухах вокруг форварда сборной Украины
Новости сегодня
11:02 Бернард рассказал о своем будущем
10:59 Полиция США установила имя открывшего стрельбу в редакции газеты Capital
10:52 Во Львове разбили мемориальную доску на доме И. Франко
10:48 Нойер принял решение касательно своего будущего в сборной
10:48 16-летний сын Джонни Деппа тяжело болен
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Новости: ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
Новости: Помпео собирается в КНДР
Помпео собирается в КНДР
Новости: Температура в Антарктиде упала до рекордного уровня
Температура в Антарктиде упала до рекордного уровня
Добавить комментарий
0