Франция 0:0 Аргентина: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости спорта: 30 июня в 1/8 финала ЧМ-2018 сыграют Франция и Аргентина.
Франция 0:0 Аргентина
11' - Пенальти! Мбаппе завалили в штрафной Аргентины.
9' - Перекладина! Гризманн со штрафного пробил в каркас ворот - Армани лишь наблюдал за полетом мяча.
8' - Мбаппе заработал перспективный штрафной - 5 метров до линии штрафной аргентинцев!
5' - Ди Мария неудачно исполнил навес с левого фланга.
4' - Матюиди ударил по ногам Месси в центре поля.
2' - Армани уже в игре - Маскерано отпасовал назад на своего кипера.
Матч начался!
Прозвучали национальные гимны Франции а Аргентины: вот-вот начнется матч!
Считанные минуты до начала матча:
15 минут до начала матча, Месси сосредоточен, как никогда:
В обеих командах еще ни один игрок не забивал больше 1 гола на ЧМ-2018.
Открывать программу матчей плей-офф ЧМ-2018 будут победитель группы С Франция и Аргентина, которая заняла второе место в квартете D. Игра пройдет в Казани на "Казань Арене", рассудит встречу рефери из Ирана Алиреза Фагани. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17:00 по киевскому времени.
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
Составы команд
#FRAARG // FORMATIONS
Thoughts on these teams? pic.twitter.com/zrwPqShAj0
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 30 июня 2018 г.
Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Канте, Погба, Матюиди, Мбаппе, Гризманн, Жиру.
Аргентина: Армани, Меркадо, Отаменди, Рохо, Тальяфико, Маскерано, Энцо Перес, Банега, Павон, Ди Мария, Месси.
Где смотреть
В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 16:50.
Прогноз букмекеров
Сборная Франции является небольшим фаворитом в противостоянии с Аргентиной . Так, на победу французов букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,3, успех южноамериканской команды оценивается в 3,4. Ничья котируется коэффициентом 3,1
Интересные факты
- Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам проведет 80-й матч во главе национальной команды.
- Аргентина всегда побеждала Францию в матчах ЧМ.
- Франция проиграла лишь 1 официальный матч с момента поражения в финале Евро-2016.
- Иранский рефери Алиреза Фагани этот матч станет 3-м на ЧМ-2018.