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Франция 0:0 Аргентина: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Смотрите фото (6)
Франция - Аргентина
16:28 Сегодня Телеграф

Новости спорта: 30 июня в 1/8 финала ЧМ-2018 сыграют Франция и Аргентина.

Франция 0:0 Аргентина

 

11' - Пенальти! Мбаппе завалили в штрафной Аргентины.

9' - Перекладина! Гризманн со штрафного пробил в каркас ворот - Армани лишь наблюдал за полетом мяча.

8' - Мбаппе заработал перспективный штрафной - 5 метров до линии штрафной аргентинцев!

5' - Ди Мария неудачно исполнил навес с левого фланга.

4' - Матюиди ударил по ногам Месси в центре поля.

2' - Армани уже в игре - Маскерано отпасовал назад на своего кипера.

Матч начался!

Прозвучали национальные гимны Франции а Аргентины: вот-вот начнется матч!

Считанные минуты до начала матча:

15 минут до начала матча, Месси сосредоточен, как никогда:

В обеих командах еще ни один игрок не забивал больше 1 гола на ЧМ-2018.

Открывать программу матчей плей-офф ЧМ-2018 будут победитель группы С Франция и Аргентина, которая заняла второе место в квартете D. Игра пройдет в Казани на "Казань Арене", рассудит встречу рефери из Ирана  Алиреза Фагани. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17:00 по киевскому времени.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Составы команд

Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Канте, Погба, Матюиди, Мбаппе, Гризманн, Жиру.

Аргентина: Армани, Меркадо, Отаменди, Рохо, Тальяфико, Маскерано, Энцо Перес, Банега, Павон, Ди Мария, Месси.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 16:50.

Прогноз букмекеров

Сборная Франции является небольшим фаворитом в противостоянии с Аргентиной . Так, на победу французов букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,3, успех южноамериканской  команды оценивается в 3,4. Ничья котируется коэффициентом 3,1

Интересные факты

- Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам проведет 80-й матч во главе национальной команды.

- Аргентина всегда побеждала Францию в матчах ЧМ.

- Франция проиграла лишь 1 официальный матч с момента поражения в финале Евро-2016.

- Иранский рефери Алиреза Фагани этот матч станет 3-м на ЧМ-2018.

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