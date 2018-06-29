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Нойер принял решение касательно своего будущего в сборной

Мануэль Нойер
10:48 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер сообщил, что продолжит выступления за сборную Германии, несмотря на ранний вылет из чемпионата мира.

На российский мундиаль Нойер поехал в статусе капитана своей национальной сборной.

“Мы должны взять на себя ответственность за случившееся. Это провал, однако я не намерен останавливаться и продолжу выступать за сборную”, — цитирует Нойера Goal.com.

Также вратарь объяснил, почему в конце матча против Южной Кореи (0:2) пошел вперед, что привело ко второму пропущенному голу.

«Почему я побежал вперед в матче с Южной Кореей? Мы думали, что у нас есть хоть какой-то шанс, но это была моя ошибка», — сказал Нойер.

Сборная Германии приехала на мундиаль-2018 в статусе действующих чемпионов мира, однако выбыла по итогам группового раунда, заняв последнее место в своей группе.

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Новости спорта, Мануэль Нойер, Новости футбола, Сборная Германии, Футбол, ЧМ-2018.
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