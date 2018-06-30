Уругвай 1:0 Португалия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Уругвай 1:0 Португалия

Гол: Кавани 7'

1-й тайм окончен.

2 минуты добавлено к 1-му тайму.

44' - Суарес остался лежать на газоне после стыка с португальцем.

40' - Касерес блестяще играет в обороне, сначала прервав проход Роналду по левой "бровке", а затем остановив Жоау Мариу у углового флажка.

32' - "Стенка" приняла на себя мощный удар Роналду со стандарта.

31' - Гедеш заработал перспективный штрафной.

28' - Темп игры упал, Уругвай с мячом.

22' - Опасно! Суарес мощно пробил со штрафного - Руй Патрисиу выручил португальцев.

21' - Суарес заработал штрафной, убойная позиция для удара.

18' - Муслера поймал мяч после прострела с правого фланга.

14' - Суарес пробил из пределов штрафной - удар накрыт, будет угловой.

13' - Удар Роналду из-за пределов штрафной заблокирован.

11' - Фонте пробил головой после подачи с углового - мимо ворот.

10' - Бернарду Силва заработал угловой на правом фланге.

7' - Гол! Кавани замкнул навес с левого фланга от Суареса.

6' - Роналду мощно пробил вкасание из-за пределов штрафной - Муслера намертво поймал мяч.

3' - Бернарду Силва пробил головой после подачи с левого фланга - выше ворот.

2' - Кавани нарушил правила атаке.

Прозвучал стартовый свисток!

Все готово к началу матча, 10 минут до стартового свистка.

30 июня в Сочи на стадионе "Фишт" в рамках матча 1/8 финала чемпионата мира сыграют победитель группы А Уругвай и сборная Португалии, которая занялся 2-е место в квартете B. Рассудит встречу рефери из Мексики Сесар Рамос. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Составы команд

Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт, Весино, Бентанкур, Торрейра, Нандес, Суарес, Кавани.

Португалия: Патрисиу, Рикарду, Пепе, Фонте, Геррейро, В. Карвалью, Мариу, Адриен Силва, Бернарду Силва, Роналду, Гуэдеш.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 20:50.

Прогноз букмекеров

Сборная Уругвая является небольшим фаворитом в противостоянии с Португалией. Так, на победу южноамериканцев букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,75, успех европейской команды оценивается в 2,8. Ничья котируется коэффициентом 3.

Интересные факты

- Команды впервые встретятся в официальном матче.

- Уругваец Карлос Санчес один из лидеров ЧМ-2018 по количеству голевых пасов (2).

- Ранее команды сыграли 2 товарищеским матча: 1 победа на счету португальцев, 1 раз была зафиксирована ничья.

- Криштиану Роналду не хватает одного матча для повторения рекорда по матчам на крупных турнирах (38 у Бастиана Швайнштайгера).

- Луису Суаресу не хватает одного гола для повторения национального бомбардирского рекорда на ЧМ (7 голов у Суареса на Мундиалях).