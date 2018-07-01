Испания 1:1 Россия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости спорта: Прямая текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу Испания - Россия.
Испания 1:1 Россия
Голы: Игнашевич 12' (автогол) - Дзюба 41'
Предупреждение: Пике 40'
2 минуты добавлено к 1-му тайму.
41' - Гол! Дзюба реализовал 11-метровый.
40' -Пенальти! Пике сыграл рукой в своей штрафной.
36' - Головин пробил по воротам - рядом со штангой.
30' - Зобнин прорывался по правому флангу, но его подачу заблокировал защитник.
22' - Испанцы контролируют мяч.
15' - Зобнин пробил издали - мимо.
12' - Гол! Игнашевич открыл счет в матче, пробив по своим воротам после навеса со штрафного.
11' - Жирков грубо сыграл на Начо.
8' - Диего Коста не догнал мяч после заброса.
4' - Головин заработал угловой на правом фланге.
1' - Дзюба сфолил в центре поля.
Матч начался!
1 июля в рамках матча 1/8 финала ЧМ-2018 встретятся победитель группы B Испания и сборная России, которая заняла 2-е место в квартете А. Игра пройдет в Москве на стадионе "Лужники", рассудит встречу рефери Нидерландов Бьорн Куйперс. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17:00 по киевскому времени.
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
Составы команд
Испания: де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Коке, Асенсио, Сильва, Иско, Коста.
Россия: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Жирков, Зобнин, Кузяев, Головин, Самедов, Дзюба.
Где смотреть
В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 16:50.
Прогноз букмекеров
Сборная Испании является безоговорочным фаворитом в противостоянии с Россией. Так, на победу испанцев букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,62, успех российской команды оценивается в 5,8. Ничья котируется коэффициентом 3,9.
Интересные факты
- Лукас Васкес сегодня празднует свое 27-летие.
- Сборная Испании сделала 2089 успешных ассистов на групповой стадии - это лучший показатель среди всех сборных ЧМ-2018.
- Испании не хватает 2 гола до 100 на чемпионатах мира.
- Испания в 5-й раз встретится с командой-хозяйкой ЧМ (пиренейцы ни разу не побеждали в таких матчах).