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Испания 1:1 Россия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

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Испания - Россия
16:20 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Прямая текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу Испания - Россия.

Испания 1:1 Россия

Голы: Игнашевич 12' (автогол) - Дзюба 41'

 Предупреждение: Пике 40'

2 минуты добавлено к 1-му тайму.

41' - знак голГол! Дзюба реализовал 11-метровый.

40' -Пенальти! желтая карточкаПике сыграл рукой в своей штрафной.

36' - Головин пробил по воротам - рядом со штангой.

30' - Зобнин прорывался по правому флангу, но его подачу заблокировал защитник.

22' - Испанцы контролируют мяч.

15' - Зобнин пробил издали - мимо.

12' - знак голГол! Игнашевич открыл счет в матче, пробив по своим воротам после навеса со штрафного. 

11' - Жирков грубо сыграл на Начо.

8' - Диего Коста не догнал мяч после заброса.

4' - Головин заработал угловой на правом фланге.

1' - Дзюба сфолил в центре поля.

Матч начался!

1 июля в рамках матча 1/8 финала ЧМ-2018 встретятся победитель группы B Испания и сборная России, которая заняла 2-е место в квартете А. Игра пройдет в Москве на стадионе "Лужники", рассудит встречу рефери Нидерландов Бьорн Куйперс. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17:00 по киевскому времени.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Составы команд

Испания: де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Коке, Асенсио, Сильва, Иско, Коста.

Россия: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Жирков, Зобнин, Кузяев, Головин, Самедов, Дзюба.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 16:50.

Прогноз букмекеров

Сборная Испании является безоговорочным фаворитом в противостоянии с Россией. Так, на победу испанцев букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,62, успех российской команды оценивается в 5,8. Ничья котируется коэффициентом 3,9.

Интересные факты

- Лукас Васкес сегодня празднует свое 27-летие.

- Сборная Испании сделала 2089 успешных ассистов на групповой стадии - это лучший показатель среди всех сборных ЧМ-2018.

- Испании не хватает 2 гола до 100 на чемпионатах мира.

- Испания в 5-й раз встретится с командой-хозяйкой ЧМ (пиренейцы ни разу не побеждали в таких матчах).

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