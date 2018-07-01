Хорватия - Дания: онлайн-трансляция матча

Хорватия -:- Дания

1 июля в рамках матча 1/8 финала ЧМ-2018 встретятся победитель группы D Хорватия и сборная Дании, которая заняла 2-е место в квартете С. Игра пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе, рассудит встречу рефери из Аргентины Нестор Питана. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Составы команд

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Ракитич, Брозович, Модрич, Перишич, Ребич, Манджукич.

Дания: Шмейхель, Далсгор, Кнудсен, Кристенсен, Кьер, Йоргенсен, Эриксен, Делейни, Брайтвайт, Корнелиус, Поульсен.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 20:50.

Прогноз букмекеров

Сборная Хорватии является фаворитом в противостоянии с Данией. Так, на победу хорватов букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,85, успех датской команды оценивается в 4,75. Ничья котируется коэффициентом 3,4.

Интересные факты

- Команды сыграли 5 раз между собой (2 победы на счету хорватов, 2 раза триумфовали датчане, 1 раз была зафиксирована ничья).

- Победитель пары сыграет в 1/4 финала с Россией.

- Сборные пять раз встречались друг с другом (2 победы на счету хорватов, 1 раз была зафиксирован ничья, 2 раза побеждали датчане).

- Хорватия впервые за 20 лет пробилась в плей-офф ЧМ.

- Дания первые с 2002 года вышла в плей-офф ЧМ.