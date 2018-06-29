Лидер сборной Колумбии пропустит матч с Англией

"Я невероятно разочарован, поскольку для моей команды эта ситуация является достаточно сложной. На пресс-конференции не говорил на эту тему, чтобы не затмить остальные новости. Но сейчас могу сказать, что наше положение некомфортно.

Пока неизвестно, получил ли Хамес новую травму, или это рецидив старой. До сих пор он тренировался со всеми, как обычно, оставался после тренировок для выполнения штрафных и пенальти. Он был форме, но теперь не знаю, каково его состояние. Надеюсь услышать хорошие новости после медосмотра", – цитирует Пекермана Sky Sports.

Отметим, что уже 3 июля колумбийцы сыграют в 1/8 финала Мундиаля против сборной Англии. Хамес Родригес на ЧМ-2018 провел 3 матча, в которых сделал 2 ассиста.