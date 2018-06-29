Ибрагимович прокомментировал выход сборной Швеции в плей-офф ЧМ-2018

Экс-игрок сборной Швеции Щлатан Ибрагимович рад успехам команды на ЧМ-2018, но считает, что предстоящий поединок против сборной Швейцарии будет сложным.

"Я еще перед стартом чемпионата мира говорил, что они далеко пройдут и не исключено, что выиграют кубок. Я очень рад. Горжусь тем, что я швед, я везде вожу с собой шведский флаг.

Я захватил мир, теперь его захватывает сборная Швеции. Любая команда, кому предстоит сыграть против этой сборной, должна ждать сложнейшего матча. Думаю, все это понимают.

Они показали это и продолжат в том же духе. Матч со Швейцарией будет сложным, это европейское противостояние. Швеция обыграла две неевропейские команды, но уступила Германии. Но я не думаю, что это будет иметь здесь какое-то значение. Уверен, они все сделают правильно, а мы их поддержим", – цитирует Златана AS.