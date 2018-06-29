Погба: У нас одна из самых сильных групп, но люди словно не видят этого

Появления этого полузащитника, признанного лучшим молодым игроком чемпионата мира-2014 в Бразилии, с большим интересом ждали на этом мундиале. Теперь, после того как Поль сыграл решающую роль в первых двух матчах, проведенных Францией на турнире, можно говорить о том, что он взял удачный старт.

Наверное, даже можно сказать, что отлично предлагающий себя партнерам, креативный и мобильный 6-й номер французов вряд ли мог сделать это лучше на турнире подобного уровня. Несколько последних недель он находился под огнем критики со стороны СМИ. Основной упрек? Слишком мало Погба на футбольном поле, слишком много Погба в СМИ и социальных сетях. Когда Поль, совершенно расслабленный, вошел в комнату для интервью, мы предложили ему поменяться ролями: журналисты и так очень много о нем говорят, а о чем хотел бы поговорить он сам?

К такому повороту игрок "Манчестер Юнайтед" был не готов, но, подумав несколько секунд, он обозначил тему: "Мне бы хотелось, чтобы мы больше говорили о том, насколько сложен этот чемпионат мира! У нас одна из самых сильных групп, но люди словно не видят этого. А ведь мы одержали две победы". Если исходить из мирового рейтинга, средний рейтинг группы С равняется 16,5, и по этому показателю группа С является второй по силе, уступая только группе Е, которую возглавляет Бразилия.

"Я всегда говорил и говорю это сейчас: все решается на поле". В данном случае на поле стадиона "Казань Арена", где в матче 1/8 финала против Аргентины будет дан ответ на вопрос, готов ли Погба вести свою команду к главной вершине.