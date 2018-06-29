Назван самый просматриваемый матч ЧМ-2018
Новости спорта: У матча Германия - Мексика пока наибольшая телеаудиторию на ЧМ-2018.
Матч между сборными Германии и Мексики собрал наибольшую телевизионную аудиторию на групповом этапе чемпионата мира, который проходит в России. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на заявление директора департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колина Смита.
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Поединок, напомним, состоялась 17 июня на стадионе "Лужники" и собрал более 78 тысяч зрителей. Телевизионную же трансляцию посмотрели порядка 215 миллионов людей во всем мире. Мексиканцы, как известно, одержали сенсационную победу с минимальным счетом.
Чемпионат Мира 2018. Группа F
Германия - Мексика - 0:1 (0:1)
Голы: Лосано, 35 (0:1)