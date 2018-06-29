Кобин покидает свой клуб

Как стало известно из неофициальных источников, костанайский "Тобол" с 1 июля 2018 года расстается с украинским защитником Василием Кобиным, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Ранее команду покинул другой украинский легионер Антон Шиндер.

В нынешнем чемпионате Василий Кобин сыграл 8 матчей, последний из которых 5 мая против "Кайсара" (0:3). На освободившееся место, участвующий в Лиге Европы костанайский "Тобол" намерен пригласить другого легионера.

Ранее сообщалось, что участвующий в Лиге Европы костанайский "Тобол" намерен в летнее трансферное окно усилиться легионерами. В то же время все квоты заполнены... Экс-игроки "Шахтера" Кобин и Шиндер только в феврале перешли в "Тобол" из "Вереса" и "Амкара", соответственно.