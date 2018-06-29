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За один день на ЧМ-2018 Марадона зарабатывает 11 тысяч евро

Диего Марадона
18:56 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Легенда аргентинского футбола Диего Марадона получает деньги от ФИФА за пребывание на чемпионате мира.

За один день на мундиале Диего зарабатывает 11 тысяч евро. Остальные расходы Марадоны (на жилье, транспорт и т.д.) также оплачиваются ФИФА.

Такая ситуация сложилось благодаря формированию «пула легенд», который создал президент ФИФА Джанни Инфантино. Марадона, к слову – один из самых высокооплачиваемых членов пула. Инфантино хочет, чтобы на каждом матче Чемпионата Мира присутствовали минимум по одному экс-игроку играющих команд.

На мундиале Марадона побывал на всех трех матчах сборной Аргентины на групповом этапе — с Исландией (1:1), Хорватией (0:3) и Нигерией (2:1), вел себя очень эмоционально и постоянно попадал в объективы телекамер.

Добавим, что аргентинцы вышли в плей-офф со второго места в группе (первыми стали хорваты). В 1/8 финала чемпионата мира команда Хорхе Сампаоли встретится со сборной Францией: матч состоится 30 июня.

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Новости спорта, Диего Марадона, Новости футбола, ЧМ-2018.
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