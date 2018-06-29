Жозе Моуриньо оценил чемпионат мира 2018

Тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью заявил, что является сторонником мнения о том, что чемпионат мира - это не турнир, где сожно увидеть тактику и качество игры. По мнению специалиста это всего лишь событие, объединяющее любителей футбола.

"Придерживаюсь мнения, что чемпионат мира не является самым показательным турниром с точки зрения тактики и качества игры. И в этом нет ничего страшного, потому что лучшие команды в мире - это клубы, чьи тренеры имеют возможность работать с игроками каждый день и проводить несколько матчей в неделю. Мундиаль - это всего лишь прекрасное международное событие, которое объединяет людей, любящих футбол. Поэтому что-то новое мы вряд ли здесь увидим", - цитирует специалиста RT.

Ранее Моуринью предположил, что для Месси и Роналду ЧМ-2018 станет последним мундиалем.