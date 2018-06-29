Тренер сборной Франции: Месси - это Месси, надеюсь накроем его

"Месси - это Месси, - напомнил Дешам, слова которого приводят информационные агентства. - Посмотрите на его удивительную статистику. Хотелось бы закрыть его завтра, но он может решить исход матча в одном моменте, ему не нужно много шансов и времени. Нужно сделать все, чтобы минимизировать его вклад в игру аргентинцев. У нас молодая команда, нужно помнить это, но мы сделаем все, чтобы в матче сыграть хорошо".

"Надеюсь, после матча я скажу, что опыт игры моих защитников в чемпионате Испании нам помог", - добавил Дешам. Матч между сборными Франции и Аргентины состоится завтра в Казани.