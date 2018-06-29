Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 30.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЧМ-2018: результаты всех матчей 28 июня
ЧМ-2018: результаты всех матчей 28 июня
Новости: Баскетбол: Украина проиграла Турции в отборе на ЧМ-2019
Баскетбол: Украина проиграла Турции в отборе на ЧМ-2019
Новости: Украинские теннисистки узнали соперниц по первому кругу на Уимблдоне
Украинские теннисистки узнали соперниц по первому кругу на Уимблдоне
Новости: Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
X

Тренер сборной Франции: Месси - это Месси, надеюсь накроем его

Дидье Дешам
23:23 Пт, 29 Июнь 2018 Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал предстоящий матч 1/8-финала чемпионата мира с командой Аргентины.

"Месси - это Месси, - напомнил Дешам, слова которого приводят информационные агентства. - Посмотрите на его удивительную статистику. Хотелось бы закрыть его завтра, но он может решить исход матча в одном моменте, ему не нужно много шансов и времени. Нужно сделать все, чтобы минимизировать его вклад в игру аргентинцев. У нас молодая команда, нужно помнить это, но мы сделаем все, чтобы в матче сыграть хорошо".

"Надеюсь, после матча я скажу, что опыт игры моих защитников в чемпионате Испании нам помог", - добавил Дешам. Матч между сборными Франции и Аргентины состоится завтра в Казани.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Дидье Дешам, Новости футбола, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Забавные и яркие болельщики ЧМ-2018 (Фото)

Забавные и яркие болельщики ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты суперматча ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии (Фото)

Яркие моменты суперматча ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии (Фото)
Горячая аргентинка Антонела Кавальери - девушка звезды сборной Аргентины (Фото)

Горячая аргентинка Антонела Кавальери - девушка звезды сборной Аргентины (Фото)
Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания

Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания
Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Кобин покидает свой клуб Назван самый просматриваемый матч ЧМ-2018 У Хацкевича появился испанский ассистент

Последние новости

Стало известно, как укрепить сердце без лекарств Даша Астафьева показала, как нужно заниматься в зале, чтобы иметь такие формы Жозе Моуриньо оценил чемпионат мира 2018
Сегодня читают в спорте
01 Жозе Моуриньо оценил чемпионат мира 2018
02 Погба: У нас одна из самых сильных групп, но люди словно не видят этого
03 Футболист решился на публичный каминг-аут
04 Боб Арум о Ломаченко: Он экстра-особенный
05 Тренер сборной Франции: Месси - это Месси, надеюсь накроем его
Новости сегодня
00:30 Электрокроссовер Jaguar сразился с двумя Tesla Model X (Видео)
00:17 Мутанты среди животных: страх, жалость и сочувствие (Фото)
00:10 ЧМ-2018. Хавбек сборной Англии покинул расположение команды и вернулся домой
00:02 Прикольные картинки для отличного проведения времени
23:57 Боб Арум о Ломаченко: Он экстра-особенный
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Румынии перевернулся автобус с украинцами: среди пострадавших - дети
В Румынии перевернулся автобус с украинцами
Новости: Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Новости: Киев готов обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев
Денисова озвучила формулу обмена заключенными с РФ
Новости: Disney тестирует роботов, которые будут выполнят трюки в кино (Видео)
Disney тестирует роботов, которые будут выполнят трюки в кино (Видео)
Добавить комментарий
0