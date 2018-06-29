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"Динамо" отправилось на первый летний сбор в Австрию
20:45 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Сегодня делегация "Динамо" взяла курс на первый учебно-тренировочный сбор в Австрию, где пробудет до 14 июля.

Чартерным рейсом из аэропорта "Борисполь" киевляне отправились в Мюнхен, откуда автобусом доберутся до своего места пребывания на ближайшие две недели – гостиницы "Nidum" в Австрии.

Состав "Динамо" на первый учебно-тренировочный сбор в Австрии:

Вратари: Бущан, Бойко, Рудько, Маханьков;

Защитники: Морозюк, Шабанов, Кендзера, Кадар, Бурда, Гуйе;

Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Гармаш, Калитвинцев, Че Че, Буяльский, Шепелев, Леднев, Михайличенко, Андриевский, Шапаренко, Смирный, Алибеков, Цыганков;

Нападающие: Беседин, Русин, Дегтярев;

Дерлис Гонсалес присоединится к команде уже непосредственно в Австрии. Хорватский защитник Йосип Пиварич, вместе со своей сборной, продолжает выступления на чемпионате мира. Защитник Папа Гуйе и нападающий Максим Дегтярев пребывают в команде на просмотре.

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