Хавбек сборной Испании: Мы приехали сюда, чтобы выиграть чемпионат мира

Полузащитник сборной Испании Тиаго Алькантара — о главной цели на чемпионате мира по футболу 2018.

"Мы приехали сюда, чтобы выиграть чемпионат мира. Мы далеко от дома и нам нужна поддержка Испании", — отметил Тиаго.

"Для нас самое главное — футбол. Бывают плохие игры, ошибки, но совершенно ясно, что мы вместе, чтобы побеждать. Мы сфокусированы на том, чтобы выступить хорошо. Сейчас мы в 1/8 финала, мы будем играть в футбол и наслаждаться этим".

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Испании и России состоится в воскресенье, 1-го июля. Начало встречи в 17:00 по киевскому времени.