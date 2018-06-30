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Хавбек сборной Испании: Мы приехали сюда, чтобы выиграть чемпионат мира

Тиаго Алькантара
02:04 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Хавбек "Баварии" Тиаго Алькантара рассказал о целях испанской сборной на ЧМ-2018 по футболу.

Полузащитник сборной Испании Тиаго Алькантара — о главной цели на чемпионате мира по футболу 2018.

"Мы приехали сюда, чтобы выиграть чемпионат мира. Мы далеко от дома и нам нужна поддержка Испании", — отметил Тиаго.

"Для нас самое главное — футбол. Бывают плохие игры, ошибки, но совершенно ясно, что мы вместе, чтобы побеждать. Мы сфокусированы на том, чтобы выступить хорошо. Сейчас мы в 1/8 финала, мы будем играть в футбол и наслаждаться этим".

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Испании и России состоится в воскресенье, 1-го июля. Начало встречи в 17:00 по киевскому времени.

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Испании, Тиаго Алькантара, Футбол, ЧМ-2018.
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