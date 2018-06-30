Франция - Аргентина: где и когда смотреть матч ЧМ-2018

Однако обе сборные на старте турнира получили немало критики в свою сторону. Возможно, игры навылет станут катализатором, который вынудит включить обоих все внутренние ресурсы.

Французы на групповом этапе одержали две победы и только в заключительной встрече против Дании расписали нулевую ничью. Путь южноамериканской сборной был намного драматичней: команда сумела выиграть в группе только одну встречу, вырвав три очка и путевку в плей-офф из рук Нигерии за несколько минут от вылета.

Как сложится для обеих команд очередной матч на мундиале узнаем уже сегодня. Матч Франция - Аргентина состоится в субботу, 30 июня, на "Казань-Арене". Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Телетрансляцию встречи в Украине покажет телеканал "Интер". Интернет-трансляцию матча смотрите на официальном сайте канала.

Где еще покажут матч Франция - Аргентина?

Австралия - SBS

Азербайджан - Idman TV, Ictimai TV

Аргентина - Canal 7 TV Publica

Армения - Armenia TV

Беларусь - Беларусь 5

Великобритания - BBC One

Канада - TSN5, TSN3, TSN4, TSN1

Эстония - ETV1

Грузия - 1TV

Польша - TVP2

США - FOX

Франция - TF1, beIN Sports 1, beIN Sports 2