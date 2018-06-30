Франция - Аргентина: где и когда смотреть матч ЧМ-2018
Новости спорта: Плей-офф Чемпионата мира стартует с матча титанов мирового футбола: Франции и Аргентины.
Однако обе сборные на старте турнира получили немало критики в свою сторону. Возможно, игры навылет станут катализатором, который вынудит включить обоих все внутренние ресурсы.
Французы на групповом этапе одержали две победы и только в заключительной встрече против Дании расписали нулевую ничью. Путь южноамериканской сборной был намного драматичней: команда сумела выиграть в группе только одну встречу, вырвав три очка и путевку в плей-офф из рук Нигерии за несколько минут от вылета.
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
Как сложится для обеих команд очередной матч на мундиале узнаем уже сегодня. Матч Франция - Аргентина состоится в субботу, 30 июня, на "Казань-Арене". Стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Телетрансляцию встречи в Украине покажет телеканал "Интер". Интернет-трансляцию матча смотрите на официальном сайте канала.
Где еще покажут матч Франция - Аргентина?
Австралия - SBS
Азербайджан - Idman TV, Ictimai TV
Аргентина - Canal 7 TV Publica
Армения - Armenia TV
Беларусь - Беларусь 5
Великобритания - BBC One
Канада - TSN5, TSN3, TSN4, TSN1
Эстония - ETV1
Грузия - 1TV
Польша - TVP2
США - FOX
Франция - TF1, beIN Sports 1, beIN Sports 2