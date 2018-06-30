Шведское правительство отказалось от бойкота ЧМ-2018

Правительство Швеции заявило об отказе от бойкота ЧМ-2018 в России.

Ожидается, что члены кабинета министров посетят матч команды против Швейцарии в рамках 1/8 финала турнира. Число желающих посетить матч чиновников очень велико.

По словам министра иностранных дел страны Маргот Вальстрем, объявленный ранее бойкот распространялся только на открытие турнира.

«Мы были последовательны, говоря о том, что будем бойкотировать открытие ЧМ в знак солидарности с Великобританией (из-за так называемого «дела Скрипаля» – прим.).

Но в этой ситуации мы считаем важным, чтобы мы могли поддержать нашу команду, и мы приняли это решение после консультаций, например, с представителями таких стран, как Дания и Великобритания.

Важно, чтобы мы могли приехать туда и поддержать эту потрясающую шведскую команду», – заявила Вальстрем.

Ранее министр спорта страны Анника Странделль заявляла, что не собирается посещать Россию «в связи с политической ситуацией в стране, особенно с точки зрения демократии и соблюдения прав человека».