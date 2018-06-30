Уругвай - Португалия: где и когда смотреть матч ЧМ-2018

Сборные Уругвая и Португалии сыграют 30 июня в городе Сочи на стадионе Фишт в рамках 1/8 финала ЧМ-2018. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени.

Поединок Уругвай – Португалия в Украине покажет телеканал Интер. Также встречу будут транслировать на Первом канале.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Уругвай – Португалия.

По мнению букмекеров, минимальное преимущество в этом поединке на стороне уругвайской команды.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу "небесно-голубых" с коэффициентом 2,8, а на действующих чемпионов Европы – 3,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,0.