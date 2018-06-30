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Уругвай - Португалия: где и когда смотреть матч ЧМ-2018
11:15 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Сборная Уругвая встретится с Португалией 30 июня в поединке 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу.

Сборные Уругвая и Португалии сыграют 30 июня в городе Сочи на стадионе Фишт в рамках 1/8 финала ЧМ-2018. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени.

Поединок Уругвай – Португалия в Украине покажет телеканал Интер. Также встречу будут транслировать на Первом канале.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Уругвай – Португалия.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

По мнению букмекеров, минимальное преимущество в этом поединке на стороне уругвайской команды.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу "небесно-голубых" с коэффициентом 2,8, а на действующих чемпионов Европы – 3,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,0.

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