Фред прокомментировал свой переход в МЮ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред рассказал о своем переходе в английский клуб. Слова бразильца приводит сайт goal.com:

«Было приятно пообщаться с Матичем, он поздравил меня с переходом в великий клуб «Манчестер Юнайтед». Мы обменялись футболками. Неманья будет отличным товарищем по команде.

Это большие перемены, но они еще не завершены. Еще ничего не утряслось, потому что сейчас я сконцентрирован на чемпионате мира.

Я не думаю об этом часто, но «МЮ» – большой клуб в Европе, один из величайших, так что я очень счастлив»

Напомним, что в 1/8 финала чемпионата мира сборная Бразилии встретится с мексиканцами.