Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 30.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Франция 0:0 Аргентина: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Франция 0:0 Аргентина: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости: Баскетбол: Украина проиграла Турции в отборе на ЧМ-2019
Баскетбол: Украина проиграла Турции в отборе на ЧМ-2019
Новости: Украинские теннисистки узнали соперниц по первому кругу на Уимблдоне
Украинские теннисистки узнали соперниц по первому кругу на Уимблдоне
Новости: Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
X

Фред прокомментировал свой переход в МЮ

Фред и Каземиро
16:00 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Экс-игрок "Шахтера" отметил, что очень рад стать игроком английского клуба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред рассказал о своем переходе в английский клуб. Слова бразильца приводит сайт goal.com:

 «Было приятно пообщаться с Матичем, он поздравил меня с переходом в великий клуб «Манчестер Юнайтед». Мы обменялись футболками. Неманья будет отличным товарищем по команде.

Это большие перемены, но они еще не завершены. Еще ничего не утряслось, потому что сейчас я сконцентрирован на чемпионате мира.

Я не думаю об этом часто, но «МЮ» – большой клуб в Европе, один из величайших, так что я очень счастлив»

Напомним, что в 1/8 финала чемпионата мира сборная Бразилии встретится с мексиканцами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, ФК Манчестер Юнайтед, Фред, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Горячая красотка Скарлетт Гартманн - спутница звезды сборной Германии (Фото)

Горячая красотка Скарлетт Гартманн - спутница звезды сборной Германии (Фото)
Забавные и яркие болельщики ЧМ-2018 (Фото)

Забавные и яркие болельщики ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты суперматча ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии (Фото)

Яркие моменты суперматча ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии (Фото)
Горячая аргентинка Антонела Кавальери - девушка звезды сборной Аргентины (Фото)

Горячая аргентинка Антонела Кавальери - девушка звезды сборной Аргентины (Фото)
Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания

Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Хацкевич - о потенциальных новичках Динамо на сборах в Австрии Жена Месси приехала поддержать футболиста перед матчем с Францией Наполи готовит грандиозный трансфер

Последние новости

Дефицит углекислого газа: В Британских пабах не хватает пива Вышло заявление о том, что показ "Индианы Джонса" отложен на год Арестованного в Крыму блогера Мемедеминова отправили в психиатрическую больницу
Сегодня читают в спорте
01 Лидер сборной Германии - о трагическом вылете команды с ЧМ-2018
02 Роналду поразил фанатов зажигательным танцем (Видео)
03 ЧМ-2018: где и когда смотреть матчи 1/8 финала 30 июня
04 Ярмоленко вновь надел форму Динамо (Видео)
05 Что он творит: Неймар забил невероятный гол на тренировке (Видео)
Новости сегодня
17:11 Леся Никитюк похвасталась стройными ногами на снимке в Батуме
17:02 “17 лет в футболке “бьянконери”: Буффон попрощался с Ювентусом
17:02 В Молдове убит сын известного политолога и бывшего посла РМ в России
16:48 Всеукраинский Совет Церквей присоединился к призыву освободить Сенцова
16:28 Визажист превращает свое лицо в удивительные оптические иллюзии (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Правительство Украины напоминает о достижениях пенсионной реформы
Гройсман напоминает о достижениях пенсионной реформы
Новости: Непогода в Украине обесточила 384 населенных пункта
Непогода в Украине обесточила 384 населенных пункта
Новости: Новое изобретение от украинской команды TechNovator
Новое изобретение от украинской команды TechNovator
Новости: Эксперты рассказали, как стать еще красивее благодаря кокосовому маслу
Эксперты рассказали, как стать еще красивее благодаря кокосовому маслу
Добавить комментарий
0