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Хацкевич рассказал всю правду о Мбокани и Мораесе

Александр Хацкевич
10:04 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Александр Хацкевич разочаровался в моральных качествах Жуниора Мораеса.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал об уходе Жуниора Мораеса в Шахтер, а также рассказал, почему клуб не продлил контракт с Дьемерси Мбокани.

"В плане отношения к делу, хочу сразу подчеркнуть, у меня к Мораесу вопросов не было – он настоящий профессионал. Однако с моральной точки зрения сильно в нем разочаровался. Как только появились слухи, что Жуниор будто бы то ли договаривается с донецким клубом, то ли уже подписал какой-то предварительный контракт, я дважды приглашал его на беседу. И это не то чтобы два дня подряд происходило – мы разговаривали с интервалом почти в две недели.

Мораес все отрицал: "никому не верьте, тренер, я с вами, я динамовец". Потом его вызвал президент – и услышал все те же слова: "я, мол, с Динамо до конца, и с Шахтером никаких разговоров не веду". 

Розговаривал ли я с ним после перехода в Шахтер? Зачем? Он игрок уже другого клуба. 

Мбокани? Прежде всего было необходимо стремление самого игрока остаться в команде. Он должен был продемонстрировать его в тренировочном процессе, но то, как игрок провел последний этап нашей совместной работы, меня категорически не устраивало. Дальнейшей перспективы я просто не видел. Мне нужны мотивированные, голодные до побед футболисты, а не игроки, цепляющиеся за последний свой контракт.

Тренироваться Мбокани не хотел – только играть. Футбол отошел у него на второй план. А между тем, ему было честно сказано: продление контракта зависит от того, как он проявит себя в весенней части сезона", – рассказал Хацкевич в интервью Спорт-Экспресс в Украине.

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Новости спорта, Александр Хацкевич, Жуниор Мораес, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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