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Немецкие болельщики массово сдают билеты и покидают ЧМ-2018

Немецкие болельщицы
21:21 Сегодня Телеграф
Трибуна

Новости спорта: После сенсационного вылета действующих чемпионов мира немецкие фаны покидают Россию.

Болельщики сборной Германии после вылета национальной команды с ЧМ-2018 покидают Россию и сдают билеты на матчи плей-офф турнира. Сдаваемые билеты можно приобрести на сайте ФИФА.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

По данным ФИФА, всего болельщики из Германии приобрели около 70 тысяч билетов на матчи чемпионата мира. Сборная страны не сумела выйти из группы на ЧМ впервые в истории.

«Платформа перепродажи билетов ФИФА открыта до 15 июля, советуем болельщикам следить за поступлением билетов. Что касается количества билетов, которые будут возвращены болельщиками той или иной команды, то нам сложно давать здесь какие-то прогнозы», – сообщили в ФИФА.

Многие немецкие болельщики сейчас в срочном порядке возвращаются домой. Сообщается, что рейсы из Москвы в Германию на ближайшие выходные переполнены.

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