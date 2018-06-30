В ФИФА попросили Марадону вести себя прилично

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона получил просьбу от ФИФА вести себя в подобающей манере на тех матчах чемпионата мира-2018, которые он посещает. Об этом сообщает издание Goal.com. Напомним, что наш сайт уже сейчас ведет онлайн трансляцию поединка Франция – Аргентина с яркими фотографиями со стадиона в Казани и комментариями ключевых моментов игры.

Чемпион мира-1986 подвергся резкой критике за свои неприличные жесты во время поединка "альбиселесте" против Нигерии в третьем туре мундиаля. После гола Маркоса Рохо на 86-й минуте, который принес аргентинцам победу и выход в 1/8 финала, Марадона показал средний палец в сторону поля. Этот эпизод попал в телетрансляцию матча.

Отметим, что в той игре досидеть до финального свистка на трибунах Диего не смог. Из-за плохого самочувствия бывший футболист был вынужден обратиться за медицинской помощью.

В ФИФА, комментируя ситуацию, выразили поддержку Марадоне, назвав его одним из самых великих футболистов всех времен и пожелав ему выздоровления. В то же время аргентинца попросили следовать "Программе легенд ФИФА" и быть уважительным.