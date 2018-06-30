Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 30.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Франция обыграла Аргентину в 1/8 финала ЧМ-2018
Франция обыграла Аргентину в 1/8 финала ЧМ-2018
Новости: Баскетбол: Украина проиграла Турции в отборе на ЧМ-2019
Баскетбол: Украина проиграла Турции в отборе на ЧМ-2019
Новости: Украинские теннисистки узнали соперниц по первому кругу на Уимблдоне
Украинские теннисистки узнали соперниц по первому кругу на Уимблдоне
Новости: Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
X

В ФИФА попросили Марадону вести себя прилично

Диего Марадона
19:09 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Чемпион мира-1986 слишком много себе позволяет во время матчей Мундиаля-2018

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона получил просьбу от ФИФА вести себя в подобающей манере на тех матчах чемпионата мира-2018, которые он посещает. Об этом сообщает издание Goal.com. Напомним, что наш сайт уже сейчас ведет онлайн трансляцию поединка Франция – Аргентина с яркими фотографиями со стадиона в Казани и комментариями ключевых моментов игры.

Чемпион мира-1986 подвергся резкой критике за свои неприличные жесты во время поединка "альбиселесте" против Нигерии в третьем туре мундиаля. После гола Маркоса Рохо на 86-й минуте, который принес аргентинцам победу и выход в 1/8 финала, Марадона показал средний палец в сторону поля. Этот эпизод попал в телетрансляцию матча.

Отметим, что в той игре досидеть до финального свистка на трибунах Диего не смог. Из-за плохого самочувствия бывший футболист был вынужден обратиться за медицинской помощью.

В ФИФА, комментируя ситуацию, выразили поддержку Марадоне, назвав его одним из самых великих футболистов всех времен и пожелав ему выздоровления. В то же время аргентинца попросили следовать "Программе легенд ФИФА" и быть уважительным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Диего Марадона, Новости футбола, Новости ЧМ-2018, Футбол, Чемпионат мира по футболу, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Горячая красотка Скарлетт Гартманн - спутница звезды сборной Германии (Фото)

Горячая красотка Скарлетт Гартманн - спутница звезды сборной Германии (Фото)
Забавные и яркие болельщики ЧМ-2018 (Фото)

Забавные и яркие болельщики ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты суперматча ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии (Фото)

Яркие моменты суперматча ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии (Фото)
Горячая аргентинка Антонела Кавальери - девушка звезды сборной Аргентины (Фото)

Горячая аргентинка Антонела Кавальери - девушка звезды сборной Аргентины (Фото)
Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания

Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Марадона собрался на матч Аргентина - Франция Что он творит: Неймар забил невероятный гол на тренировке (Видео) Дешам рассказал, как сборная Франции собирается остановить Месси

Последние новости

Трамп: Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти Игрок сборной Англии покинул ЧМ-2018 ради ребенка Лучшие музыкальные новинки июня 2018 (Видео)
Сегодня читают в спорте
01 Лидер сборной Германии - о трагическом вылете команды с ЧМ-2018
02 Роналду поразил фанатов зажигательным танцем (Видео)
03 ЧМ-2018: где и когда смотреть матчи 1/8 финала 30 июня
04 Франция 4:3 Аргентина: события матча
05 Белью рассказал, как закончится бой Усик - Гассиев
Новости сегодня
20:12 Тогда и сейчас: как выглядят люди, которым удалось побороть лишний вес (Фото)
20:07 На ЛГБТ-марш в Хельсинки вышло около 100 тысяч человек
20:00 Странные и необъяснимые явления в нашей Солнечной системе
19:51 Поветкина будут постоянно проверять на допинг до боя с Джошуа
19:48 Невероятно красивые снимки, после просмотра которых вам захочется посетить Литву (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцы в Тунисе: Омелян хочет, чтобы туроператором занялась ГПУ
Украинцы в Тунисе: Омелян хочет передать дело в ГПУ
Новости: Температура воздуха в июле может подняться до +41
Температура воздуха в июле может подняться до +41
Новости: Новое изобретение от украинской команды TechNovator
Новое изобретение от украинской команды TechNovator
Новости: Звезды "Во все тяжкие" воссоединились для фотосессии к 10-летнему юбилею сериала
Звезды "Во все тяжкие" воссоединились для фотосессии к 10-летнему юбилею сериала
Добавить комментарий
0