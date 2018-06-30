Наполи готовит грандиозный трансфер

По информации издания, при первой встрече с руководством Наполи главный тренер Карло Анчелотти уведомил о желании подписать трех футболистов — Жерома Боатенга, Артуро Видаля и Карима Бензема. Француз и вовсе был приоритетным игроком для приобретения в текущее трансферное окно.

Договориться о переходе француза будет непросто. Реал не намерен отпускать нападающего дешевле, чем за 50 миллионов евро. К тому же зарплата игрока составляет 8,5 миллиона евро в год, и неаполитанский клуб не уверен в целесообразности подобных затрат на 30-летнего футболиста.

При этом у Наполи есть опыт приобретения футболистов мадридской команды. В свое время они подписали защитника Рауля Альбиоля, вингера Хосе Кальехона, а также форварда Гонсало Игуаина, которого через два года продали в Ювентус.

Что касается Бензема, то Анчелотти имеет опыт сотрудничества с французом. Вместе с ним он работал в Реале, который привел в 2014 году к победе в Лиге чемпионов.

Договор форварда с королевским клубом истекает в середине 2021-го. Он выступает за бланкос с 2009 года, будучи приобретенным у Лиона за 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Бензема сыграл в 47 поединках за Реал во всех турнирах, забив 12 голов.