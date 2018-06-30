Дешам рассказал, как сборная Франции собирается остановить Месси

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что Лионель Месси является его главной головной болью перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 против Аргентины, но защитники «трехцветных» могут с ним справиться.

«У него за плечами больше сотни матчей за сборную и десятки голов. Мы должны его нейтрализовать, поскольку он одним небольшим усилием способен решить исход игры.

Нужно ограничить его влияние на игру аргентинской сборной. Месси – это Месси, он очень непредсказуем. Это одно из его главных качеств.

Это не значит, что мы сможем обезопасить наши ворота от него. Для моих игроков это плюс – значит, они смогут читать некоторые ситуации с участием Месси. Но не скажу, что это будет для нас преимуществом».

Матч Франция – Аргентина состоится 30 июня в Казани. Начало – в 17:00.