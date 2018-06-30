Игрок "Динамо" заявил Хацкевичу, что будет искать себе новый клуб

Полузащитник киевского Динамо Сергей Рыбалка не планирует продолжать карьеру в киевском клубе и будет искать новую команду. Об этом с интервью Спорт-Экспресс в Украине сообщил главный тренер киевлян Александр Хацкевич.

"С Серегой у нас состоялся откровенный разговор сразу после выхода команды из отпуска. И он мне прямо сказал: Николаевич, я буду работать с молодежкой и искать себе новый клуб.

Все точки над "i" мы расставили сразу: человек честно обозначил свою позицию – и никаких вопросов у меня к Рыбалке не возникает", – отметил Хацкевич.

В прошлом сезоне Рыбалка на правах аренды выступал за турецкий Сивасспор, за который провел 21 матч, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

Ранее сообщалось, что Хацкевич разочаровался в моральных качествах Жуниора Мораеса.

Стоит добавить, что Динамо хочет подписать форварда Расинга Мансилье на правах аренды.