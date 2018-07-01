ЧМ-2018: Бразилию и Мексику рассудит Рокки

ФИФА назначила судейскую бригаду на матч 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между сборными Бразилии и Мексики.

Игру обслужит итальянский рефери Джанлука Рокки. 44-летний итальянец начал судить матчи Серии А в 2004 году. Рокки работал на Олимпиаде 2012 года в Лондоне, где получил назначение на матч 1/2 финала между Мексикой и Японией. На нынешнем чемпионате Рокки работал на двух матчах: Португалия — Испания (3:3) и Япония — Сенегал (2:2). Помогать ему будут арбитры Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини. Четвёртым судьёй назначен Антонио Матеу Лаос.

Матч Бразилия — Мексика состоится 2 июля на стадионе «Самара Арена» и начнётся в 17:00 по московскому времени.

Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.