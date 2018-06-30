Франция обыграла Аргентину в 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная Франции одержала победу над Аргентиной в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Казани на стадионе "Казань Арена" и завершилась со счётом 4:3 в пользу французов.

Франция 4:3 Аргентина

Голы: Гризманн 13' (с пенальти), Павар 57', Мбаппе 64', 68' - Ди Мария 41', Меркадо 48', Агуэро 90+3'

Предупреждения: Матюиди 72', Павар 73', Жиру 90+4' - Рохо 9', Тальяфико 19', Маскерано43', Банега 50', Отаменди 90+4'

В первом тайме команды обменялись голами: у «трёхцветных» пенальти реализовал Антуан Гризманн, а за южноамериканцев отличился Анхель Ди Мария. В начале второй половины игры Габриэль Меркадо вывел аргентинцев вперёд, однако затем французы забили три подряд гола: дубль оформил Килиан Мбаппе, один гол записал на свой счёт Бенжамен Павар. В компенсированное арбитром время Серхио Агуэро забил третий мяч альбиселесте, но уйти от поражения команде Хорхе Сампаоли не удалось.

Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, где встретится с победителем пары Уругвай — Португалия. Эта игра состоится сегодня, начало — в 21:00.