Франция - Аргентина: обзор матча 1/8 финала ЧМ-2018 (Видео)
Новости спорта: Смотреть обзор матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина.
30 июня сборная Франции на пути в 1/4 финала ЧМ-2018 обыграла команду Аргентины.
Франция - Аргентина 4:3
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
Голы: Гризманн, 13 (с пенальти), Павар, 57, Мбаппе, 64, 68 — Ди Мария, 41, Меркадо, 48, Агуэро, 90+3
Франция: Льорис — Павар, Варан, Умтити, Эрнандес — Погба, Канте — Мбаппе (Товен, 89), Гризманн (Фекир, 83), Матюиди (Толиссо, 75) — Жиру
Аргентина: Армани — Меркадо, Отаменди, Рохо (Фасио, 46), Тальяфико — Перес (Агуэро, 66), Маскерано — Павон (Меса, 75), Банега, Ди Мария — Месси
Предупреждения: Матюиди, Павар, Жиру — Рохо, Тальяфико, Маскерано, Банега, Отаменди