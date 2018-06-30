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Франция - Аргентина: обзор матча 1/8 финала ЧМ-2018 (Видео)

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Франция - Аргентина
19:21 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Смотреть обзор матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина.

30 июня сборная Франции на пути в 1/4 финала ЧМ-2018 обыграла команду Аргентины.

Франция - Аргентина 4:3

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Голы: Гризманн, 13 (с пенальти), Павар, 57, Мбаппе, 64, 68 — Ди Мария, 41, Меркадо, 48, Агуэро, 90+3

Франция: Льорис — Павар, Варан, Умтити, Эрнандес — Погба, Канте — Мбаппе (Товен, 89), Гризманн (Фекир, 83), Матюиди (Толиссо, 75) — Жиру

Аргентина: Армани — Меркадо, Отаменди, Рохо (Фасио, 46), Тальяфико — Перес (Агуэро, 66), Маскерано — Павон (Меса, 75), Банега, Ди Мария — Месси

Предупреждения: Матюиди, Павар, Жиру — Рохо, Тальяфико, Маскерано, Банега, Отаменди

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