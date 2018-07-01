ЧМ-2018: результаты матчей 1/8 финала 30 июня

Поединком в Казани между сборными Франции и Аргентины была открыта программа плей-офф ЧМ-2018 по футболу.

Чемпионат мира по футболу. 1/8 финала

30 июня, суббота

Франция – Аргентина - 4:3

Голы: Гризманн, 13 (с пенальти), Павар, 57, Мбаппе, 64, 68 — Ди Мария, 41, Меркадо, 48, Агуэро, 90+3

Франция: Льорис — Павар, Варан, Умтити, Эрнандес — Погба, Канте — Мбаппе (Товен, 89), Гризманн (Фекир, 83), Матюиди (Толиссо, 75) — Жиру

Аргентина: Армани — Меркадо, Отаменди, Рохо (Фасио, 46), Тальяфико — Перес (Агуэро, 66), Маскерано — Павон (Меса, 75), Банега, Ди Мария — Месси

Предупреждения: Матюиди, Павар, Жиру — Рохо, Тальяфико, Маскерано, Банега, Отаменди

Уругвай – Португалия - 2:1

Голы: Кавани, 7, 62 — Пепе, 55

Уругвай: Муслера — Хименес, Годин, Касерес — Нандес (Санчес, 81), Торрейра, Бентанкур (Родригес, 63), Весино, Лаксальт — Суарес, Кавани (Стуани, 74).

Португалия: Руй Патрисиу — Р. Перейра, Пепе, Фонте, Геррейру — Карвалью, Адриен (Куарежма, 65) — Б. Силва, Жоау Мариу (М. Фернандеш, 84) — Гедеш (Ан. Силва, 74), Роналду.

Предупреждение: Роналду.