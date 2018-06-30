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ЧМ-2018: Уругвай выбивает с турнира действующих чемпионов Европы

Уругвай - Португалия
23:21 Сб, 30 Июнь 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Сборная Уругвая одержала победу над Португалией в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018.

Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:1 в пользу южноамериканцев.

Уже в дебюте игры Эдинсон Кавани открыл счёт, отправив мяч в ворота ударом головой после подачи от Луиса Суареса. На 55-й минуте Пепе восстановил статус-кво, однако через 7 минут Кавани оформил дубль, в итоге принеся уругвайцам победу.

Сборная Уругвая вышла в 1/4 финала ЧМ-2018, где встретится с командой Франции. Игра пройдёт 6 июля в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе.

Чемпионат мира — 2018 проходит в 11 городах России. Финальный матч турнира состоится в Москве 15 июля.

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Новости спорта, Новости футбола, Уругвай - Португалия, Футбол, ЧМ-2018.
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