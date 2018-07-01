ЧМ-2018: Роналду проигнорировал журналистов в микст-зоне после матча с Уругваем

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не общался с журналистами в микст-зоне после поражения от национальной команды Уругвая (1:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018.

Роналду вышел из раздевалки и прошёл мимо представителей СМИ, передаёт корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

Стоит отметить, что безголевая серия Роналду в плей-офф чемпионатов мира достигла 514 минут. Для игрока мадридского «Реала» ЧМ-2018 стал четвёртым в карьере, до этого он участвовал в мировых первенствах 2006, 2010 и 2014 годов.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Финальный матч турнира состоится в Москве 15 июля.