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Звезда "Реала" Роналду может перебраться в Серию А

Криштиану Роналду
04:57 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Звезда мадридского "Реала" и сборной Португалии может продолжить свою карьеру в составе действующего чемпиона Италии.

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может перейти в туринский «Ювентус», сообщает Tuttosport.

По информации источника, переход Роналду в итальянский клуб стал возможен после того, как агент португальца Жорже Мендеш наладил отношения с «Ювентусом» после 11 лет вражды с руководством туринцев. На этой неделе он организовал трансфер защитника Жоау Канселу в стан «Старой Синьоры» из «Валенсии».

Главной трансферной целью итальянского клуба является полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, за трансфер которого римский клуб требует € 120 млн. «Ювентус» может отказаться от трансфера сербского футболиста и потратить эти деньги на приобретение Роналду.

Напомним, на этой неделе появилась информация, что «Реал» снизил сумму отступных в контракте Роналду с € 1 млрд до € 120 млн.

Ранее сообщалось, что 33-летний португалец принял окончательное решение покинуть «Реал» в связи с недопониманием, возникшим между ним и руководством клуба.

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Новости спорта, Криштиану Роналду, Новости футбола, Серия А, ФК Реал, ФК Ювентус, Футбол.
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