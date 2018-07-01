Сантуш - о вылете сборной Португалии с ЧМ-2018 и будущем Роналду

"Во-первых, поздравляю Уругвай. Это очень грустный день для Португалии. Мы знаем, что площади на родине были переполнены и все люди там болели за нас. Мы могли почувствовать их присутствие среди нас, и в раздевалке была искренняя печаль, что ради них нам не удалось пройти дальше".

"В футболе не бывает моральных побед, и я бы предпочел сыграть плохо, но победить. Правда, мне кажется, второй тайм мы провели очень хорошо с точки зрения желания и стремления забить гол. Мы старались сыграть как можно лучше и показывали хороший футбол. Но всегда хочется победить, а мы проиграли, поэтому надо похвалить Уругвай за то, что они прошли дальше", — сказал Сантуш.