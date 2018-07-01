Кавани впервые прокомментировал свою травму

В поединке 1/8 финала ЧМ-2018 Уругвай обыграл Португалию со счетом 2:1 и пробился в следующую стадию турнира.

В данном матче дубль на свой счет записал Эдинсон Кавани, который в итоге не смог доиграть из-за боли в ноге и покинул поле на 74 минуте.

По словам уругвайского нападающего, он надеется на скорое возвращение на поле.

"Я ощутил боль в задней поверхности бедра. Надеюсь, ничего серьезного".

"Я не нахожу слов, чтобы выразить свои чувства. Я счастлив, давайте продолжать мечтать", — сказал Кавани.

В 1/4 финала Уругвай встретится со сборной Франции.