Кавани впервые прокомментировал свою травму
Новости спорта: Форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани дал короткий комментарий относительно своего состояния здоровья.
В поединке 1/8 финала ЧМ-2018 Уругвай обыграл Португалию со счетом 2:1 и пробился в следующую стадию турнира.
В данном матче дубль на свой счет записал Эдинсон Кавани, который в итоге не смог доиграть из-за боли в ноге и покинул поле на 74 минуте.
По словам уругвайского нападающего, он надеется на скорое возвращение на поле.
"Я ощутил боль в задней поверхности бедра. Надеюсь, ничего серьезного".
"Я не нахожу слов, чтобы выразить свои чувства. Я счастлив, давайте продолжать мечтать", — сказал Кавани.
В 1/4 финала Уругвай встретится со сборной Франции.