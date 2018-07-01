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Мораес о подготовке Шахтера к новому сезону

Жуниор Мораес
20:01 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Нападающий Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал нулевую ничью в товарищеском матче против ЦСКА (0:0)

"Для меня это особенная встреча, ведь мы играли с клубом, где я провел хороший период своей карьеры. Сегодня встретил много друзей, был принят фанатами, распевавшими мое имя. Но футбол есть футбол, и на поле ЦСКА для меня прежде всего соперник.

Сама игра получилась тяжелой. Сказались и нагрузки на сборах, и жаркая погода. ЦСКА хорошо оборонялся, но мы старались комбинировать, неплохо действовали. Единственное, что не удалось, так это забить. В целом доволен подготовкой.

Команда отлично поработала, я был удивлен высоким уровнем квалификации футболистов, тренеров, всего персонала, который нам помогал. Впереди второй этап, где надо также хорошо трудиться, чтобы быть готовыми к сезону", – цитирует Мораеса официальный сайт "горняков".

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Новости спорта, Жуниор Мораес, Новости футбола, ФК Шахтер, Футбол.
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