Несколько важных игроков сборной Бразилии не сыграют против Мексики

По словам доктора, фулбек имеет хорошие шансы на то, чтобы завтра выйти на поле. Марсело получил повреждение спины на старте поединка против Сербии (2:0), из-за чего был заменен на Филипе Луиса.

«Марсело испытал на себе серьезные нагрузки и выглядел после них хорошо. С оптимизмом смотрим насчет его возможного участия в ближайшем поединке», — цитирует слова Ласмара ESPN.

«Данило восстановился после травмы бедра и готов сыграть против Мексики. Он тренировался вчера и находится в распоряжении Тите».

В то же время, рассчитывать на полузащитника Дугласа Косту, несмотря на прогресс при восстановлении, бразильцы не смогут.

Бразилия финишировал на 1-м месте в группе Е, набрав в трех турах 7 очков.

Завтра команда Тите сыграет против Мексики в 1/8 финала.