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Несколько важных игроков сборной Бразилии не сыграют против Мексики

Сборная Бразилии
18:29 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Лечащий врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал о состоянии защитника Марсело и хавбека Дугласа Косты перед поединком против Мексики в 1/8 финала ЧМ.

По словам доктора, фулбек имеет хорошие шансы на то, чтобы завтра выйти на поле. Марсело получил повреждение спины на старте поединка против Сербии (2:0), из-за чего был заменен на Филипе Луиса.

«Марсело испытал на себе серьезные нагрузки и выглядел после них хорошо. С оптимизмом смотрим насчет его возможного участия в ближайшем поединке», — цитирует слова Ласмара ESPN.

«Данило восстановился после травмы бедра и готов сыграть против Мексики. Он тренировался вчера и находится в распоряжении Тите».

В то же время, рассчитывать на полузащитника Дугласа Косту, несмотря на прогресс при восстановлении, бразильцы не смогут.

Бразилия финишировал на 1-м месте в группе Е, набрав в трех турах 7 очков.

Завтра команда Тите сыграет против Мексики в 1/8 финала.

 
 
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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Бразилии, Футбол, ЧМ-2018.
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