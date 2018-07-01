Несколько важных игроков сборной Бразилии не сыграют против Мексики
Новости спорта: Лечащий врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал о состоянии защитника Марсело и хавбека Дугласа Косты перед поединком против Мексики в 1/8 финала ЧМ.
По словам доктора, фулбек имеет хорошие шансы на то, чтобы завтра выйти на поле. Марсело получил повреждение спины на старте поединка против Сербии (2:0), из-за чего был заменен на Филипе Луиса.
«Марсело испытал на себе серьезные нагрузки и выглядел после них хорошо. С оптимизмом смотрим насчет его возможного участия в ближайшем поединке», — цитирует слова Ласмара ESPN.
«Данило восстановился после травмы бедра и готов сыграть против Мексики. Он тренировался вчера и находится в распоряжении Тите».
В то же время, рассчитывать на полузащитника Дугласа Косту, несмотря на прогресс при восстановлении, бразильцы не смогут.
Бразилия финишировал на 1-м месте в группе Е, набрав в трех турах 7 очков.
Завтра команда Тите сыграет против Мексики в 1/8 финала.