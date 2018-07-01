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Пеле поздравил Мбаппе c невероятным достижением на ЧМ-2018

Килиан Мбаппе
09:58 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Легендарный Пеле поздравил нападающего сборной Франции.

Легендарный бразилец Пеле поздравил нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе с повторением его рекорда на чемпионатах мира.

"Поздравляю, Килиан. Два гола на чемпионате мира в таком юном возрасте отправляют тебя в хорошую компанию! Удачи в остальных матчах, кроме игры с Бразилией!", - написал Пеле в своем твиттере.

Напомним, что форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, которому на момент проведения матча было полных 19 лет, отличился двумя голами. Благодаря этому француз повторил достижение великого бразильца Пеле, который оставался единственным игроком в возрасте до 20 лет, забивавшим два мяча в матче плей-офф чемпионата мира. Пеле делал дубль в финале ЧМ-1958 против Швеции (5:2).

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Новости спорта, Килиан Мбаппе, Новости футбола, Пеле, Футбол, ЧМ-2018.
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