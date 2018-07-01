Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 01.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Испания 1:1 Россия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Испания 1:1 Россия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости: Сборная Украины квалифицировалась на чемпионат Европы по баскетболу 3х3
Сборная Украины квалифицировалась на чемпионат Европы по баскетболу 3х3
Новости: ЧМ-2018: расписание матчей 1 июля
ЧМ-2018: расписание матчей 1 июля
Новости: Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
X

Роналду рассказал о своем будущем в сборной Португалии

Криштиану Роналду
16:38 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Криштиану Роналду прокомментировал поражение от сборной Уругвая в 1/8 финала чемпионата мира.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, чего не хватило его команде, чтобы обыграть Уругвай в 1/8 финала чемпионата мира.

"Мы играли лучше сборной Уругвая. Но побеждает, к сожалению, тот, кто больше забивает. Мы хотели выиграть. Команда здорово билась. Мы должны восславить то, что сделала сборная Португалии.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Уругвайцев следует поздравить. Если оценивать в целом, мы уходим с высоко поднятыми головами.

Я очень горд, что представляю Португалию как капитан сборной. Это великолепная трудолюбивая команда. Я горжусь партнерами и тренерским штабом.

Этот турнир доставил мне удовольствие. Организация удивила с положительной стороны", – отметил Роналду в комментарии A Bola.

Также португалец заявил, что сейчас не время говорить о завершении карьеры.

"О будущем сейчас говорить не время.

Уверен, сборная останется одной из лучших в мире с отличными игроками, сплоченностью и волей к победе", – заявил португалец.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Криштиану Роналду, Новости футбола, ФК Реал, Футбол, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)

Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)
Горячая красотка Скарлетт Гартманн - спутница звезды сборной Германии (Фото)

Горячая красотка Скарлетт Гартманн - спутница звезды сборной Германии (Фото)
Забавные и яркие болельщики ЧМ-2018 (Фото)

Забавные и яркие болельщики ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты суперматча ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии (Фото)

Яркие моменты суперматча ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Испания - Россия: статистика встреч Защитник сборной Бразилии продолжит карьеру в Динамо Аргентинского чиновника накажут за шутку о бомбе на ЧМ-2018

Последние новости

Африканская мода начала ХХ века: архивные снимки женщин в брючных костюмах (Фото) Девушки, которым нестандартная внешность не помешала стать моделями (Фото) В Секторе Газа погибло 4 палестинца за неделю
Сегодня читают в спорте
01 ЧМ-2018: результаты матчей 1/8 финала 30 июня
02 Знаменитая выдра спрогнозировала результат матча Испания – Россия на ЧМ-2018
03 Участник ЧМ-2018 попал в ДТП со смертельным исходом
04 Звезда "Реала" Роналду может перебраться в Серию А
05 ЧМ-2018: Бразилию и Мексику рассудит Рокки
Новости сегодня
17:34 В Джалалабаде прогремел взрыв
17:15 В Швеции принят закон о сексе
17:13 ГСЧС: Информация о "возгорании" поезда в Ивано-Франковской области недостоверная
17:09 Постол объяснил, почему не собирается менять тренера
17:09 Netflix назвал 10 сериалов, которые чаще всего смотрят (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: За время военного конфликта на Донбассе погиб 51 моряк
За время военного конфликта на Донбассе погиб 51 моряк
Новости: Пенсии, развитие медреформы и отказ от мелочи: что ждет украинцев в июле
Главные изменения, которые ожидают украинцев в июле
Новости: Министр обороны назначил двух заместителей командующего ВМСУ
Министр обороны назначил двух заместителей командующего ВМСУ
Новости: Бывшая Джонни Деппа впервые вышла замуж
Бывшая Джонни Деппа впервые вышла замуж
Добавить комментарий
0