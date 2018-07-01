Роналду рассказал о своем будущем в сборной Португалии
Новости спорта: Криштиану Роналду прокомментировал поражение от сборной Уругвая в 1/8 финала чемпионата мира.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, чего не хватило его команде, чтобы обыграть Уругвай в 1/8 финала чемпионата мира.
"Мы играли лучше сборной Уругвая. Но побеждает, к сожалению, тот, кто больше забивает. Мы хотели выиграть. Команда здорово билась. Мы должны восславить то, что сделала сборная Португалии.
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Уругвайцев следует поздравить. Если оценивать в целом, мы уходим с высоко поднятыми головами.
Я очень горд, что представляю Португалию как капитан сборной. Это великолепная трудолюбивая команда. Я горжусь партнерами и тренерским штабом.
Этот турнир доставил мне удовольствие. Организация удивила с положительной стороны", – отметил Роналду в комментарии A Bola.
Также португалец заявил, что сейчас не время говорить о завершении карьеры.
"О будущем сейчас говорить не время.
Уверен, сборная останется одной из лучших в мире с отличными игроками, сплоченностью и волей к победе", – заявил португалец.