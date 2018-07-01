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ФИФА прекратила сотрудничество с Марадоной

Диего Марадона
18:07 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Легендарный аргентинец сотрудничал с ФИФА в качестве посла организации

Международная федерация футбола прекратила сотрудничество с Диего Марадоной в связи с его поведением на чемпионате мира в России, сообщает Diario Correo. Легендарный аргентинец сотрудничал с ФИФА в качестве посла организации.

Марадона наблюдал за матчем Аргентина — Нигерия из VIP-ложи стадиона на Крестовском острове, и во время телетрансляции камеры неоднократно показывали его бурные эмоции и реакцию на происходящее. К примеру, после второго гола аргентинцев чемпион мира 1986 года позволил себе жесты оскорбительного характера.

Ранее сообщалось, что Марадона получает от ФИФА 10 тысяч фунтов ежедневно во время исполнения своих обязанностей по линии организации на чемпионате мира в России. И это вдобавок к тому, что известному экс-нападающему сборной Аргентины оплачивают переезды, размещение и другие расходы.

30 июня Марадона присутствовал на матче Аргентина — Франция, в котором его соотечественники потерпели поражение со счетом 3:4 и вылетели из турнира.
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Новости спорта, Диего Марадона, Новости футбола, Сборная Аргентины, Футбол, ЧМ-2018.
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