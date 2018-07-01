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Испанский клуб интересуется украинским форвардом

Роман Зозуля
19:20 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Украинский форвард может остаться этим летом в Испании.

По информации Heraldo.es, Реал Овьедо рассматривает возможность подписания нападающего Романа Зозули. Пока же переговоров с украинцем о переходе не было.

Необходимость в усилении игроком Альбасете вызвана проблемами в линии атаки, которые наблюдались в прошлом сезоне. В данный момент испанский клуб остался с одним нападающим — 35-летним Точе, который отметился 6 голами.

Зозуля в прошлом сезоне сумел сохранить прописку в Сегунде, выступая за Альбасете. Он стал лучшим бомбардиром команды, забив 9 голов в 30 поединках.

Ранее сам нападающий заявлял, что всем доволен в своей нынешней команде и хочет остаться на следующий сезон. Схожую инициативу проявляет и руководство Альбасете, сделавшее ему соответствующее предложение.

Что касается Реала Овьедо, то по итогам прошлого сезона команда финишировала на 7-м месте в Сегунде.

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Новости спорта, Новости футбола, Роман Зозуля, Сборная Украины, Футбол.
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