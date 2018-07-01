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Быстрее Болта: Мбаппе установил уникальный рекорд ЧМ-2018

Килиан Мбаппе
22:46 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Килиан Мбаппе продемонстрировал невероятную скорость в матче Франция - Аргентина.

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе показал потрясающий показатель скорости в матче с Аргентиной. В моменте, который передовал первому забитому голу, нападающий разогнал свою скорость до 39 километров/час.

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Тем самым, француз стал самым быстрым игроком в истории чемпионатов мира. Более того, скорость, которую развил Мбаппе можно сравнить с показателями известного бегуна Усэйна Болта. Средняя скорость ямайца во время соревнований составляла 36 километров/час.

Это не единственный рекорд, который форвард установил на этом чемпионате мира. Благодаря голу в поединке с Перу (1:0) он стал самым молодым игроком во французской сборной, забивавшим на мундиале.

Во вчерашнем поединке Мбаппе отметился дублем в воротах Аргентины. В общей сложности на его счету 19 матчей за национальную команду и 7 забитых мячей.

В четвертьфинале Франция встретится против Уругвая, встреча состоится 6 июля.

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Новости спорта, Килиан Мбаппе, Новости футбола, Сборная Франции, Футбол, ЧМ-2018.
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