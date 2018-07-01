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Аргентинский форвард продолжит выступления за сборную

Серхио Агуэро
14:15 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Нападающий Серхио Агуэро не собирается заканчивать выступления за сборную Аргентины.

Сборная Аргентины завершила свои выступления на чемпионате мира вылетом от Франции (3:4) на стадии 1/8 финала. Сразу после этого о завершении карьеры в сборной объявили Лукас Билья и Хавьер Маскерано.

«Пока тренер этого хочет, я буду готов выступать за сборную. Конечно, со временем придут молодые игроки, которые будут бороться за место в сборной. Что касается матча с Францией — конечно, мы расстроены из-за поражения, однако надо двигаться дальше», — цитирует слова Агуэро A Bola.

Серхио Агуэро выступает за сборную Аргентины с 2006 года. Всего он сыграл за альбиселесте 89 матчей и забил 39 голов. В составе сборной Агуэро принял участие в трех чемпионатах мира и трех Кубках Америки, и становился финалистом этих турниров.

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Аргентины, Серхио Агуэро, Футбол, ЧМ-2018.
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