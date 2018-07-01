Легенда футбола заговорил о заговоре ФИФА в пользу европейских сборных

Экс-форвард Барселоны и сборной Болгарии Христо Стоичков заявил о продвижении со стороны ФИФА европейских сборных. По его мнению, именно две европейские команды встреться в финале ЧМ-2018.

"Здесь существует множество разных факторов, главный из которых заключается в том, что ФИФА делает все возможное, чтобы именно европейские команды дошли до данной стадии мундиаля. Европа всегда была в приоритете у футбольных организаций", – сказал Стоичков.

В 1/8 финала не вышла ни одна африканская команда, одна азиатская (Япония), одна из Северной Америки (Мексика) и четыре из Южной Америки (Бразилия, Аргентина, Уругвай и Колумбия). Из них накануне Уругвай прошел в четвертьфинал, а Аргентина завершила свои выступления.