ПСЖ нужен лидер Милана

По информации издания, сам игрок тоже дал понять, что хотел бы перейти в ПСЖ. Помимо того, что Милан исключили из еврокубков, он был бы не против воссоединиться с бывшим партнером по Ювентусу Джанлуиджи Буффоном в новой команде.

Вчера информировалось, что интерес к центрбеку проявляет МЮ. Менеджер Красных дьяволов Жозе Моуриньо изучает возможность подписания футболиста прежде, чем сделать официальное предложение.

Бонуччи стал игроком Милана летом 2017-го. За его трансфер россонери заплатили 42 миллиона евро.

В минувшем сезоне 31-летний защитник провел 53 поединка во всех турнирах за Милан, в которых отметился 2 голами.

Также Бонуччи сыграл 80 матчей и забил шесть голов за сборную Италии, в составе которой вышел в финал чемпионата Европы 2012 года.