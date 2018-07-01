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Россия по пенальти обыграла Испанию на ЧМ-2018

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Испания - Россия
19:51 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Сенсационным результатом завершился матч 1/8 финала чемпионата мира Испания - Россия.

Встреча проходила в Москве на стадионе "Лужники" и завершилась победой россиян в серии пенальти (1:1, по пенальти — 4-3).

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Испания 1:1 Россия

(3:4 по пенальти)

Голы: Игнашевич 12' (автогол) - Дзюба 41'

 Предупреждения: Пике 40' - Кутепов54', Зобнин 71'

На 12-й минуте защитник россиян Сергей Игнашевич провёл мяч в собственные ворота. Хозяевам мундиаля удалось отыграться на 41-й минуте, когда форвард Артём Дзюба реализовал пенальти. В дополнительное время команды выявить победителя не смогли, а в серии пенальти точнее оказались россияне.

В 1/4 финала чемпионата мира — 2018 сборной России предстоит встретиться с победителем матча Хорватия – Дания, который пройдёт сегодня, 1 июля, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе.

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