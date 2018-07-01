ЧМ-2018. Хорватия в серии пенальти одолела Данию
Новости спорта: Хорватия в напряженном поединке пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018, победив в серии пенальти Данию.
В матче 1/8 финала чемпионата мира – 2018 встречались сборные Хорватии и Дании. Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась победой хорватов – 1:1, по пенальти 3:2.
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Хорватия 1:1 Дания
(3:2 по пенальти)
Голы: Манджукич 4' - Йоргенсен 1'
Предупреждение: Йоргенсен 114'
На 1-й минуте датская сборная открыла счёт после точного удара защитника Матиаса Занки Йоргенсена, однако хорватам удалось отыграться уже через три минуты благодаря голу Марио Манджукича. После этого в основное время матча команды больше не отличались. В дополнительное время, на 116-й минуте, удар хорватского хавбека Луки Модрича с пенальти отбил датский голкипер Каспер Шмейхель. Судьба встречи решилась в серии пенальти, в которой удача оказалась на стороне хорватов.