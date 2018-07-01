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ЧМ-2018. Хорватия в серии пенальти одолела Данию

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Хорватия - Дания
23:52 Вс, 1 Июль 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Хорватия в напряженном поединке пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018, победив в серии пенальти Данию.

В матче 1/8 финала чемпионата мира – 2018 встречались сборные Хорватии и Дании. Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась победой хорватов – 1:1, по пенальти 3:2.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Хорватия 1:1 Дания

(3:2 по пенальти)

Голы: Манджукич 4' - Йоргенсен 1'

Предупреждение: Йоргенсен 114'

На 1-й минуте датская сборная открыла счёт после точного удара защитника Матиаса Занки Йоргенсена, однако хорватам удалось отыграться уже через три минуты благодаря голу Марио Манджукича. После этого в основное время матча команды больше не отличались. В дополнительное время, на 116-й минуте, удар хорватского хавбека Луки Модрича с пенальти отбил датский голкипер Каспер Шмейхель. Судьба встречи решилась в серии пенальти, в которой удача оказалась на стороне хорватов.

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